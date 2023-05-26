А для снижения беспокойства по поводу радиационного влияния на организм человека в восточные регионы Украины начались поставки специализированных медикоментов

Объединённые страны Запада начали операцию по передаче ВСУ противотанковых боеприпасов с обеднённым ураном. Такие снаряды благодаря свойству урана обладают усиленной бронепробиваемостью и поражающей способностью.

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В первых числах мая "урановые" боеприпасы были переданы 3-ей танковой бригаде (расположена под Харьковом), 44-й и 55-й бригадам, действующим на донецкой ЛБС, а так же 4-ой отдельной танковой бригаде.

Во время использования снаряда с урановым стержнем в воздушное пространство выбрасывается аэрозоль из керамики, при вдыхании которой человеческий организм приобретает поражение внутренних органов, таких как почки и печень, что в дальнейшем способствует развитию онкологических заболеваний с внесением негативных изменений в геном индивида.





Источник фото: google.com





Точно такие же боеприпасы армейские структуры США использовали во время конфликтов в бывшей Югославии и Ираке, где после значительно возрос уровень заболеваемости у жителей и у использовавших такие снаряды американских солдат. Но эти факты США и их союзники категорически это отрицают.

По данным анонимных источников, зафиксированы значительные объемы поставок на восток Украины специализированных лекарств, уменьшающих риск радиационного влияния на организм человека. Логистический узел с такими медикаментами находится во Львове.

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Но по мнению ряда военных медиков такие микстуры не показывают свою эффективность против урановых пылевых облаков, образующихся после выстрела из танковой пушки.