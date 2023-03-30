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Использование на Украине боеприпасов с ураном заразит местность на многие столетия
Некоторые эксперты оценивают применение таких боеприпасов как ядерное нападение
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   Потенциальное применение украинскими экипажами западных танков снарядов, содержащих обедненный уран, сделает возможным адсорбцию урановой пыли, которая в последствии способна вызывать у человека появление злокачественных опухолей. О таком негативном прогнозе рассказал Игорь Кириллов - главнокомандующий войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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   Военный специалист считает, что передача таких боеприпасов Великобританией, есть признак самого настоящего цинизма, в особенности если вспомнить что именно на этот год приходится мрачный "юбилей" начала агрессии объединенного Запада в отношении Югославии.  

   Помимо этого, использование боеприпасов с урановым наконечником ставит под вопрос сельхозэкспорт с территории Украины на много-много десятков лет вперёд, заявил Кириллов.


Источник фото: 47news.ru


   Не отстает от генерала в своих прогнозах и старший офицер Александр Покровский, заявивший, что гигантские площади, ставшие ареной боев с применением урановых боеприпасов, будут заражены на миллиард лет. И именно это и есть то самое отличие от взрыва "обыкновенной" ядерной бомбы, при котором, в результате цепной реакции уран, задействованный в цепной реакции, распадается мгновенно. 

   Не стоит забывать, что "переносчиками" так называемого урана-238, содержащегося в снарядах с урановым наконечником могут стать животные, в результате пищевой цепочки распространяющие радиоактивное заражение на многие километры. А при своей миграции так и вовсе за зону "домашнего региона" в другие удалённые места.

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   Как резюмировал свою беседу капитан первого ранга, боевое применение таких снарядов, есть ядерная атака в её самой худшей ипостаси.

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#украина #обеднённый уран #снаряды с урановым наконечником #уран-238
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