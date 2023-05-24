Украинский генерал Валерий Залужный, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, во время удара российскими крылатыми ракетами получил закрытую черепно-мозговую травму. О случившимся рассказал осведомлённый источник из российских силовиков, имеющий надёжного информатора в ВСУ.
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По некоторым данным, ракеты атаковали объект рядом с селом Посад-Покровское в Херсонской области.
Источник фото:topwar.ru
После ранения генерала перевезли в Николаев, после - в специализированный военный госпиталь в столице Украины. Светила военной медицины сделали главкому ВСУ операцию по трепанации черепа. По мнению информатора, ранения не позволят Залужному продолжить воинскую службу. Кроме того у генерала имеется диабет второго типа.
Итоговый прогноз по здоровью высшего командира украинской армии: прогноз благоприятный, но работать в должности главкома не сможет, резюмировал собеседник.
Сообщение о том, что Залужный получил ранение, сообщил ряд российских телеграм-каналов, в том числе канал военкора Андрея Руденко, ссылаясь на свой источник в командовании ВСУ. Такой же новостью поделился и анонимный канал хакерской группировки "Джокер".