Это случилось во время нахождения украинского главкома в Херсоне

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Украинский генерал Валерий Залужный, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, во время удара российскими крылатыми ракетами получил закрытую черепно-мозговую травму. О случившимся рассказал осведомлённый источник из российских силовиков, имеющий надёжного информатора в ВСУ.

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По некоторым данным, ракеты атаковали объект рядом с селом Посад-Покровское в Херсонской области.





Источник фото:topwar.ru





После ранения генерала перевезли в Николаев, после - в специализированный военный госпиталь в столице Украины. Светила военной медицины сделали главкому ВСУ операцию по трепанации черепа. По мнению информатора, ранения не позволят Залужному продолжить воинскую службу. Кроме того у генерала имеется диабет второго типа.

Итоговый прогноз по здоровью высшего командира украинской армии: прогноз благоприятный, но работать в должности главкома не сможет, резюмировал собеседник.

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Сообщение о том, что Залужный получил ранение, сообщил ряд российских телеграм-каналов, в том числе канал военкора Андрея Руденко, ссылаясь на свой источник в командовании ВСУ. Такой же новостью поделился и анонимный канал хакерской группировки "Джокер".



