Предположительно он попал под удар высокоточной ракеты во время смотра и проверки готовности украинской армии к предполагаемому контрнаступлению

В своем авторском телеграм-канале известный военкор Александр Руденко заявил о состоянии командующего ВСУ Валерия Залужного. С его слов, генерал ВСУ находится при смерти в военном госпитале. При этом российский журналист ссылается на информатора в высшем руководстве украинской армии.

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Руденко упомянул тот факт, что украинский командующий исчез из публичного пространства аккурат 8 мая. Кроме того, всегда присутствующий на важнейших встречах НАТО, посвященных Украине на немецкой базе Рамштайн, украинский военный "проигнорировал" очередной съезд министров военного блока.

Источник Руденко утверждает, что четырёхзвёздный генерал ВСУ был тяжело ранен, присутствуя на одном из командных пунктов Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области. Именно в этой части Украины командующий делал смотр наличествующих сил, подготовленных и долженствующих в очень скором времени начать предполагаемое украинское контрнаступление.





Источник фото: ria.ru





Из сообщения военного журналиста становится ясно, что российская крылатая ракета прилетела точно в то место, где проводилось выездное заседание украинского командования. В результате чего значительное количество высших чинов ВСУ получили тяжелые ранения (как Залужный) или скончались.

К настоящему времени Залужный пребывает в главном военном госпитале в критическом состоянии. За жизнь командующего ВСУ борются помимо украинских военмедиков и иностранные светила медицины.

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Косвенно что с высокопоставленным офицером не всё в порядке свидетельствует тот факт, что супругу генерала заметили входящей в двери лечебного заведения, в котом женщина пробыла не менее четырех часов.