Занимающий должность главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерий Залужный был тяжело ранен во время массированного ракетного удара ВКС РФ рядом с Павлодаром в первых числах мая. Сейчас многозвёздный украинский генерал уже перенёс серию операций, пишет в своём телеграм-канале хакер "Джокер ДНР".
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Хакер пишет, что генерал получил значительный урон здоровью в первой трети мая, попав под ракетную атаку командного пункта ВСУ рядом с Павлодаром Днепропетровской области. На теле военачальника были проведены операции, прошедшие в состоянии "тяжёлых" хирургических манипуляций.
Источник фото: kp.ru
По некоторым данным, даже в случае успешного медицинского вмешательства высокопоставленный командир вряд ли сможет эффективно выполнять свои непосредственные обязанности.
О том что у Залужного не "всё хорошо", не разрешается рассказать из-за прямого приказа руководства западных стран, имеющих реальное опасение получить основательное падение уровня боевого духа в украинской армии, где последний пользуется непререкаемым авторитетом, считает хакер.
Без Залужного предполагаемое контрнаступление ВСУ будет катастрофическим для последних, резюмирует "Джокер ДНР".
Немногим ранее что украинский генерал находится в критическом состоянии сообщил военкор Александр Руденко.