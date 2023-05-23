Административный руководитель ЧВК "Вагнер" рассказал что на данный момент в Бахмуте проводится операция по разминированию городской агломерации. Кроме того, со слов куратора "Музыкального ансамбля" штурмовые группы "музыкантов" начинают передавать отбитые от ВСУ рубежи воинским подразделениям Министерства обороны РФ, а сами с 1 июня выходят в тыловые районы на заслуженный (но временный) отдых и на комплексы переобучения и доукомплектования.
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Источник фото: news.1777.ru
Так же в одном из своих предложений известный резкими высказываниями Евгений Пригожин прокомментировал свое отношение к МО РФ, где прямо заявил, что если с личным составом у отечественного оборонного ведомства полный дефицит, то можно сформировать целый генеральский полк из кадрового состава действующих высших офицеров и поставить их на линию ЛБС. И вот после этого всё будет замечательно, резюмировал Пригожин.
Экскурс в совсем недавнюю историю: 20 мая Бахмут (Артёмовск) был освобожден от ВСУ, где в ходе яростных штурмовых действий операторов ЧВК "Вагнер" украинская армия была вынуждена покинуть городскую агломерацию. Бои за город длились долгие 224 дня.
Так же стало известно, что несмотря на критические разрушения, город будет вновь отстроен.