Известно что с 1-го июня ни одного бойца из ЧВК "Вагнер" в Бахмуте не будет

Административный руководитель ЧВК "Вагнер" рассказал что на данный момент в Бахмуте проводится операция по разминированию городской агломерации. Кроме того, со слов куратора "Музыкального ансамбля" штурмовые группы "музыкантов" начинают передавать отбитые от ВСУ рубежи воинским подразделениям Министерства обороны РФ, а сами с 1 июня выходят в тыловые районы на заслуженный (но временный) отдых и на комплексы переобучения и доукомплектования.

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Источник фото: news.1777.ru





Так же в одном из своих предложений известный резкими высказываниями Евгений Пригожин прокомментировал свое отношение к МО РФ, где прямо заявил, что если с личным составом у отечественного оборонного ведомства полный дефицит, то можно сформировать целый генеральский полк из кадрового состава действующих высших офицеров и поставить их на линию ЛБС. И вот после этого всё будет замечательно, резюмировал Пригожин.

Экскурс в совсем недавнюю историю: 20 мая Бахмут (Артёмовск) был освобожден от ВСУ, где в ходе яростных штурмовых действий операторов ЧВК "Вагнер" украинская армия была вынуждена покинуть городскую агломерацию. Бои за город длились долгие 224 дня.

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Так же стало известно, что несмотря на критические разрушения, город будет вновь отстроен.