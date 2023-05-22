Евгений Пригожин прокомментировал заявления третьих лиц о якобы участии своих бойцов наступательных действиях вне Бахмута. По его словам после освобождения донбасского города бойцы ЧВК "Вагнер" никуда не перемещались и не участвуют в штурмовых действиях населённых пунктов. А само подразделение после передачи Бахмута (Артёмовска) ВС РФ будет отведено в тыловые районы.
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Источник фото: tvc.ru
Операторы "Оркестра" в течение пяти ближайших суток будут выполнять функции зачистки Бахмута, после окончания которой передадут "ключи от города" российскому Минобороны, а сами снимутся с местности и отойдут с переднего края на свои базы для доукомплектования и дооснащения.
Со слов Пригожина к моменту наступления 1 июня ЧВК "Вагнер" в полном составе уже будет выведен с передовой.
Так же куратор "Музыкального ансамбля" прокомментировал поход своих бойцов на Хромово и Ивановское, где заверил, что никто из группы туда не выдвигался. А в настоящий момент считается, что все задачи, стоявшие перед ЧВК выполнены на 100%. Так же он заявил, что с 25 мая все сотрудники начинают покидать зону боестолкновений.Между тем на Украине считают, что Бахмут не пал, а на его территории находятся очаги сопротивления ВСУ. Правда где конкретно это происходит, никто из руководства Украины не говорит.