Но очень маленькая часть украинских бойцов ещё находится на территории города, скрываясь в уцелевших квартирах

Военный журналист Мурад Газдиев, работающий на RT, побывал в освобождённом Бахмуте в западных окраинах города. Военкор отрицает все заявления Минобороны Украины где сказано хоть слово о том, что военнослужащие ВСУ в составе групп держат обороны в городской агломерации донбасского города.

реклама

На самом деле среди пейзажей освобождённого города-крепости есть лишь небольшая россыпь солдат и офицеров ВСУ, не сумевших вовремя выйти из капкана.





Источник фото: Риа новости







Грубо говоря, оставленные среди измочаленных кварталов бойцы ВСУ есть, но находятся в крайне незавидном положении: без технических средств коммуникации, без еды и воды, без патронов. Эти разрозненные "очаги сопротивления" скрываются в ещё уцелевших квартирах, имея за душой призрачную надежду спрятаться от отрядов зачистки. В качестве одного из способов используются ванны, которые переворачиваются и верхней кромкой ставятся на пол.

Откатившиеся на загородные позиции силы ВСУ пытаются огрызаться артиллерийским огнём по оставленным ранее ими высотным зданиям, но успеха такие обстрелы им точно не принесут.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Штурм города продолжался долгих 8 месяцев и был освобождён ЧВК "Вагнер", с чем операторов отряда и поздравил президент России Владимир Путин.