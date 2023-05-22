Несмотря на большое количество предпринятых попыток и различные калибры миномётов, осуществить задуманное не удалось

Как только западные окраины Бахмута перешли под полный контроль ВС РФ, силы ВСУ предприняли попытку смести национальный флаг РФ, установленный на высотном здании при выезде из донбасского города.

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Для этих целей использовались различные варианты миномётного вооружения: от 82-мм до 120-мм. Но все предпринятые действия поразить знамя Российской Федерации различными боеприпасами оказались неудачными.

О том что Бахмут (Артёмовск) пал и последние отряды ВСУ покинули расположение городской агломерации, стало известно аккурат 20 мая.





Источник фото: riafan.ru





С освобождением исконного донбасской городской единицы штурмовиков ЧВК "Вагнер" и всех сопричастных поздравил президент России Владимир Путин. Всех отличившихся при взятии города ждут высокие правительственные награды.

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О том что город пал, и освобождён от украинской армии признал и Владимир Зеленский. Правда спустя короткий промежуток времени он заявил западных журналистам о его "недопонимании" в рамках целого контекста, где "на самом деле" город остаётся за ВСУ. Про это говорит и лично ответственный за оборону Бахмута украинский генерал Сырский, считающий, что украинские военнослужащие "ещё держат" высотки. Но на самом деле это всё не так.