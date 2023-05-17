Украинские военнослужащие "освоили" один из островов в устье реки Днепр, переправив на сушу посреди водной артерии огромное количество живой силы и тяжёлого вооружения, вдобавок сосредоточив в этом же месте штабеля различных боеприпасов. Предположительно у украинского командования была задумка накопить резервы перед потенциальным контрнаступлением ВСУ.
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Источник фото: mk.ru
Российские войска делали вид, что "просто не замечают" передвижений украинской армии рядом с рекой. Но это было сделано специально, дабы дать сконцентрироваться на узком участке суши посреди водной глади как можно большему количеству техники и солдат с офицерами. После чего был осуществлён сконцентрированный авиационный налёт по силам ВСУ.
Видеокадры с прилётами уже доступны в мировой сети.
Немногим ранее, 16 мая был нанесен ночной удар по центрам принятия решений и по военным объектам на территории Киева, где в ходе одного из попаданий был уничтожен американский ЗРК Patriot. По мнению украинского официального представителя, это был наиболее плотный удар по Киеву. О разрывах в воздухе во время ракетного налёта сообщил и мэр Киева Виталий Кличко.