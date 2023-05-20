С каждым новым шагом, где от украинских укрепрайонов остаётся только бетонная пыль, операторы "Оркестра" находят и используют брошенные ВСУ запасы вооружения, боеприпасов и еды. На ряде специализированных порталов появилось примечательное видео, где штурмовик "Вагнера" выражает благодарности альянсу НАТО за предоставленную помощь.
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Боец передал спасибо военно-политическому блоку за гуманитарное и военное "вспомоществование". Со слов военнослужащего, вчерашним днём операторы отряда смогли найти ручные немецкие осколочные гранаты.
Источник фото: riamo.ru
"Не обошлись" без благодарностей и отдельные страны: так "признательность" получили Турция, Франция и Великобритания, поделившиеся "добровольно" техникой. Со слов воина, если бы не эти страны, то наступающая сторона никогда бы не покаталась на зарубежных машинах.
Примером такой помощи "для покататься" может служить захваченный американский бронетранспортёр М113.
У бойца оказалось и "особенное пожелание", где в качестве гуманитарной помощи спикер вежливо потребовал у западных стран оставлять на позициях тот самый майонез.
Тут можно лишь утверждать одно: с чувством юмора у кадрового состава "Оркестра" полный порядок.