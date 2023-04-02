Во всемирной паутине распространяются кадры с захваченным БТР М113

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В Бахмуте, как это сейчас модно говорить, "музыканты" отжали как трофей бронетехнику ВСУ, оказавшуюся американским БТР М113. В настоящий момент гусеничный БТР используется как полноценная боевая единица.

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В официальном telegram-канале "Оркестра" появились кадры с захваченной машиной, а "музыканты" за кадром выражают "благодарность" ВСУ за "подарок", вызвавший большое удовольствие у операторов ЧВК "Вагнер". Сообщается то бронированная техника уже полноценно воюет на стороне вагнеровцев.





Источник фото: rg.ru





Разумеется, это не первый образец бронированных машин ВСУ, который есть у "Оркестра". Обычно подбитую или брошенную технику украинских войск приводят "в порядок" - ремонтируя и вводя в состав парка мобильной техники. На текущий момент известно не менее 7 машин, отбитых у украинских формирований, продолжающих верой и правдой служить новым хозяевам.





Источник фото: telegram





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Ну а сколько в руки бойцов "Вагнера" попало стрелкового вооружения западного образца, в пору хвататься за калькулятор: тут и штурмовые винтовки американской армии М4А1, и снайперские винтовки UAR-10, собранные по лицензии на Украине, и много чего ещё.