Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
“Расколют Patriot, как орех”: Military Watch вспомнил декабрьское предупреждение Владимира Путина
Силам ВКС потребовалось менее месяца прежде чем поразить батарею передового американского ПВО
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

   Трое суток назад под эгидой гибридной атаки на столичный Киев, силами авиации ВКС РФ было применено гиперзвуковое оружие "Кинжал" для поражения ЗРК "Патриот".

реклама

   Результативной атакой были выведены из строя от одной до пяти пусковых установок с зенитными ракетами, станция РЛС, а самое главное - пункт управления. Уже на следующий день писало специализированное издание из Америки Military Watch,

   Журнал указал, что силам ВСУ были переданы прямиком из-за океана и материковой Германии две комплектные батареи "Patriot". Но пока ещё не удалось выяснить какая из них стала жертвой удара Х-47М2.


Источник фото: news.ru


   Предположительно операторы установки догадывались о приближении "воздушной бури", но ничего не могли предпринять, из-за слишком маленького временного "гандикапа". Всему виной невероятная скорость боевых блоков аэробаллистической ракеты, которая не давала шансов поменять позиционный район или, на крайний случай, полностью перезарядить пусковую установку.

   Офицеры комплекса смогли "выстрелить" 32 зенитными ракетами, имеющими цену $3 млн. за каждый выстрел, предпринимая попытки сбить "хоть что-нибудь": ведь помимо боевых блоков кинжала комплекс ПВО американского производства атаковали и другие российские ракеты. И как показало время - все эти меры оказались напрасными.

   Теперь настал момент восторжествовать скептикам и противникам передачи передового ПВО в руки украинцев: ведь такой "жест доброй воли" дорого обошёлся американским налогоплательщикам. А американский ВПК получил здоровый удар по своей деловой репутации - ведь менее чем за месяц появления "чудо-оружия" в восточноевропейской республике российские ВКС довольно таки быстро нашли к нему тот самый ключик.

   И тут издание как нельзя кстати припоминает декабрьское предупреждение Владимира Путина о невозможности избежать уничтожения подобных систем российским оружием. В чём мы сами и убедились в ночь на 16 мая.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

  Теперь осталось поставить финальный штрих в этой истории, поразив единственный целый ЗРК "Patriot", резюмирует Military Watch.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#зрк &quot;patriot&quot; #зрк &quot;stormer hvm&quot;
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

ЗРК Patriot в Киеве получил лишь минимальные повреждения, сообщает CNN
Киев потерял пять установок ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
В КНР заявили, что Зеленский может забыть о планах использовать ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
125
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
15
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
35
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
6
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
16
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
30
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
11
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
29
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
4
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
5
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
Intel опубликовала результаты видеокарт Arc в более чем 50 играх для разных разрешений, API и ЦП
+
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
5
Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
34
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
2
На грядущей онлайн-конференции PC Gaming Show 2023 покажут свыше 50 игр, включая Baldur’s Gate 3 и Frostpunk 2
+
RTX 4060 Ti впервые засветилась в бенчмарке: 4352 CUDA и 8Gb памяти
+
Пригожин просит Шойгу не сдавать позиции в Бахмуте
7

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
44
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
11
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
26
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
128
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
30
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
26
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
10
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
8
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
27

Сейчас обсуждают

Егор Анисимов
12:15
Лут идёт не только по классам (вернее, он пересекается), привязка вещей работает относительно легендарок (их ты выбиваешь сам). Играли с друзьями, регулярно трейдились жёлтым шмотом. Д4 многое берёт о...
6 июня выйдет Diablo IV: чего ждать от продолжения культовой игры
Олег Соловей
12:10
рф , давай импортозамещение !!! Запускай к дронам Т 34 ! !!
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
vlad fedoruk
12:10
Юморист бл...- знаток упоротый, с дивана тявкаешь?
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
Артём Николаев
12:09
Откуда куда его поднимать?)
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
PanzerK
12:09
Ну продемонстрируйте вашу практику... у меня вот компьютер под боком стоит, могу в любой момент запустить и проверить. Вот только так выходит что все ваши заявления - детский лепет и не соответствуют ...
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
Voldemaar
12:08
А Ватикан поддерживал фашиков и нациков. Только об этом не принято говорить.
Папа Римский отправит посланников в Киев и Москву, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта
Bernigan
12:08
Какой смысл в том что ты завуалировал название магазина, это типа потому что тебе за рекламу не заплатили, или что. Всегда пишу нормально названия магазов, видимо я щедрый
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Bisaimon
12:07
Нету газа, вот и независимость. Логика.
В Молдове сообщили о достижении «газовой независимости» от России
Артём Николаев
12:07
Эта крышка сама слетает при выстреле, не?
Украинцы пытаются продать частя от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
Bisaimon
12:06
Тут может сыграть наоборот)
Nvidia бесплатно раздаст сотни видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем