Силам ВКС потребовалось менее месяца прежде чем поразить батарею передового американского ПВО

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Трое суток назад под эгидой гибридной атаки на столичный Киев, силами авиации ВКС РФ было применено гиперзвуковое оружие "Кинжал" для поражения ЗРК "Патриот".

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Результативной атакой были выведены из строя от одной до пяти пусковых установок с зенитными ракетами, станция РЛС, а самое главное - пункт управления. Уже на следующий день писало специализированное издание из Америки Military Watch,

Журнал указал, что силам ВСУ были переданы прямиком из-за океана и материковой Германии две комплектные батареи "Patriot". Но пока ещё не удалось выяснить какая из них стала жертвой удара Х-47М2.





Источник фото: news.ru





Предположительно операторы установки догадывались о приближении "воздушной бури", но ничего не могли предпринять, из-за слишком маленького временного "гандикапа". Всему виной невероятная скорость боевых блоков аэробаллистической ракеты, которая не давала шансов поменять позиционный район или, на крайний случай, полностью перезарядить пусковую установку.

Офицеры комплекса смогли "выстрелить" 32 зенитными ракетами, имеющими цену $3 млн. за каждый выстрел, предпринимая попытки сбить "хоть что-нибудь": ведь помимо боевых блоков кинжала комплекс ПВО американского производства атаковали и другие российские ракеты. И как показало время - все эти меры оказались напрасными.

Теперь настал момент восторжествовать скептикам и противникам передачи передового ПВО в руки украинцев: ведь такой "жест доброй воли" дорого обошёлся американским налогоплательщикам. А американский ВПК получил здоровый удар по своей деловой репутации - ведь менее чем за месяц появления "чудо-оружия" в восточноевропейской республике российские ВКС довольно таки быстро нашли к нему тот самый ключик.

И тут издание как нельзя кстати припоминает декабрьское предупреждение Владимира Путина о невозможности избежать уничтожения подобных систем российским оружием. В чём мы сами и убедились в ночь на 16 мая.

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Теперь осталось поставить финальный штрих в этой истории, поразив единственный целый ЗРК "Patriot", резюмирует Military Watch.