Известно, что российскую гиперзвуковую ракету не смогли остановить 32 зенитных ракеты самых последних версий Patriot

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Несмотря на пуск целых 32 зенитных ракет, гиперзвуковой "Кинжал" смог успешно обойти украинскую ПВО и поразить американский ЗРК. О том, что Кинжал смог прорваться сквозь ракетный заслон ЗРК Patriot признали и сами американцы в сообщении CNN.

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Теперь на улицах Киева находят фрагменты противоракет PAC-3 CRI и PAC-3 MSE, входящих в MIM-104F Patriot. На текущий момент это самая последняя версия комплекса противовоздушной обороны "made in USA". Не исключено, что именно по этой причине он и был выбран целью для российского Кинжала.





PAC-3 CRI. Источник фото: украинские соцсести





В ночь на 16 мая ВКС РФ выполнили массированный удар по военным целям и складам боеприпасов, военной техники и вооружения, переданных западными союзниками Украины.

Предположительно, в ходе военной смекалки сначала определенными действиями у американского Пэтриотс "выманили" все ракеты, а потом и атаковали. Теперь части противоракет разбросаны по украинской столице.









PAC-3 MSE. Источник фото: украинские соцсести





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И как считают военные специалисты, данные зенитные ракеты были тем самым средством против ракет противника с баллистической траекторией полёта (к таким относится российский Кинжал).