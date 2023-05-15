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Отставной генерал предлагает сажать в тюрьму мобилизованных, которые перешли служить в ЧВК "Вагнер"
Под аргументами к таким действиям представляется отсутствие закона о ЧВК и его "непрозрачности"
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   Действующий депутат российской Госдумы генерал в отставке Виктор Соболев предложил заключать под стражу мобилизованных за присоединение к ЧВК "Вагнер", так как по мнению высшего офицера эта ЧВК находится вне закона.

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   Отставной военный считает, что "Оркестр" нигде официально не записан и занимается выполнением непонятных действий. И кроме того, неизвестно из кого данная ЧВК состоит и кого принимает в свои ряды. Следовательно, мобилизованные солдаты и офицеры при переходе в "оркестр" должны приравниваться к дезертирам и получить строгое уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.


Источник фото: ila-rf.ru


   73-летнему военному пенсионеру контраргументирует военный специалист Борис Рожин, заявляющий, что старый генерал "забывает" о значительном боевом опыте операторов данной ЧВК, и о том что у организации есть большая внутренняя сеть разнообразных вооружений и подразделений, куда входят как танки, так и самолёты с комплексами ЗРК и РСЗО. Кроме того, у "Оркестра" есть некоторые контакты и с МО РФ.

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   Стоит так же учитывать, что на сегодняшний день ЧВК есть не что иное, как актуальный инструмент проецирования политики государства иными методами, тем самым позволяя действовать в режиме "полного делегирования" некоторых особых прав и возможностей, не бросая день на само государство.

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#чвк вагнер #чвк вагнера #виктор соболев
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