По мнению военного специалиста, нужно проводить вторую волну мобилизации для осуществления ротации военнослужащих

Практически полтора года спецоперации на Украине показало ряд внутренних сложностей. Так промышленные мощности, как и объем производимых вооружений и боеприпасов кратно растёт, чего не скажешь о кадровом составе армейских подразделений.

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По мнению военного специалиста Владислава Шурыгина в оперативном режиме нужно заняться процессом укомплектования армейских подразделений на ЛБС. Так частичная мобилизация, проведённая в начале осени 2022-го года, была не вполне самодостаточной. Спустя 9 месяцев стало ясно, что условный объединённый Запад не очень-то хочет пойти "на мировую", а спецоперация всё продолжается.





Источник фото: function.mil.ru





Поэтому для поднятия духа и поддержания его же на высоком уровне мобилизованных солдат и офицеров, думавших вернуться в течение короткого времени к мирной жизни, необходимо пересмотреть общий подход. И понять новоиспечённых военнослужащих достаточно просто: ведь никто из них не ставил свою подпись под контрактами, как и никто не уведомлял о сроках мобилизации.

И "закручивание гаек" никак не решит текущую проблему. А вот что может решить проблему, так это как раз проведение второй волны мобилизации для проведения ротации военнослужащих в зоне непосредственно боестолкновений.

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Как считает эксперт, большинство военнослужащих по истечении года нужно увольнять в запас, иначе это может вызвать социальный накал, в том числе и мирном тылу. Поэтому проведение второй волны мобилизации нужно проводить за 2-3 месяца до начала демобилизации военнослужащих первой волны.