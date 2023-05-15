Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
По мнению военного специалиста, нужно проводить вторую волну мобилизации для осуществления ротации военнослужащих
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

 Практически полтора года спецоперации на Украине показало ряд внутренних сложностей. Так промышленные мощности, как и объем производимых вооружений и боеприпасов кратно растёт, чего не скажешь о кадровом составе армейских подразделений.

реклама

   По мнению военного специалиста Владислава Шурыгина в оперативном режиме нужно заняться процессом укомплектования армейских подразделений на ЛБС. Так частичная мобилизация, проведённая в начале осени 2022-го года, была не вполне самодостаточной. Спустя 9 месяцев стало ясно, что условный объединённый Запад не очень-то хочет пойти "на мировую", а спецоперация всё продолжается.


Источник фото: function.mil.ru


   Поэтому для поднятия духа и поддержания его же на высоком уровне мобилизованных солдат и офицеров, думавших вернуться в течение короткого времени к мирной жизни, необходимо пересмотреть общий подход. И понять новоиспечённых военнослужащих достаточно просто: ведь никто из них не ставил свою подпись под контрактами, как и никто не уведомлял о сроках мобилизации.

   И "закручивание гаек" никак не решит текущую проблему. А вот что может решить проблему, так это как раз проведение второй волны мобилизации для проведения ротации военнослужащих в зоне непосредственно боестолкновений.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

   Как считает эксперт, большинство военнослужащих по истечении года нужно увольнять в запас, иначе это может вызвать социальный накал, в том числе и мирном тылу. Поэтому проведение второй волны мобилизации нужно проводить за 2-3 месяца до начала демобилизации военнослужащих первой волны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вс рф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Бывший агент MI6 объяснил, почему украинское контрнаступление обречено на провал
ГУР: Для защиты Херсонского и Запорожского направления Россия сосредоточила 152 тыс. военных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
37
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
7
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
31
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
32
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
6
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Эксперты представили новый список ТОП-100 лучших игр всех времен
9
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте до 550 метров и о затыкании «дырки» на северо-западном фланге
9
Чувствительные данные 2 100 000 клиентов Toyota были доступны всем желающим в течение 10 лет
+
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
13
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
8
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
12
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
16
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
+

Сейчас обсуждают

seedkls
17:27
На киберпанк апдейты вышли, что киберпанк с РТ и фср2 на 7900ХТХ в 60фпс идет? У меня 3070 в 1440р 40-50 с длсс квалити и все выкрученное в ультра с РТ
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Александр Иванов
17:23
Эта мантра устарела. Так было когда строиными коробками наступали на кушки, ныне так не делают. Так что не пукай в лужу матиматик куев.
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
Александр Иванов
17:18
С проперженного дивано то виднее куда кто бежит)))
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
Иван Лунин
17:16
Казахи всегда были подонками , Я это хлебнул 1985-1987 году. Хуже сослуживцев не было. В тяжёлые времена этот народец пнет соседа, не поморщившись.
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Ильдар Гафуров
17:11
Недруги сами прищнают что экономика должна была рухнуть, а армия порвать оппонента. А случилось все наоборот. Вторая армия мира не может победить хз какое место занимают хохлы. А экономика удивляет св...
Еврокомиссия признаёт, что российская экономика оказалась невероятно устойчивой
Стас Гусаров
17:03
Тут нигде не постулируется, что "ПК с большим количеством RAM нужен лишь для игр", но рассматривается именно влияние кол-во RAM на игры. При чём тут твоя обработка видео?
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Анатолий Молдаванов
16:57
Те, у кого есть zen 3, а конкретно 5800X3D, могут спокойно сидеть на нем, покупая лишь карты, начиная с 4080, для 4к гейминга, и не париться года 4. Ну а чтоб купить 4080 и выше, нужно пока не покупат...
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
Железкин Железякин
16:52
Давно пора избавиться от самсунга и лджи качество нулевое микроволновка сенсорная самсунг 11к стоимостью проработала пол года ИНОГДА разагревая по есть, умерла а по гарантии говорят ну вы мол знаете с...
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
Твой знакомый
16:48
И жили б мы как в Эмиратах Коль были б нефть у нас и газ...
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
WTF
16:44
Россия здесь навсегда. Хрю!
Из-за удара ВКС РФ по секретному складу в Хмельницком зафиксировано повышение радиационного фона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем