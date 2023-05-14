Кроме того, изматывающее действие на солдат и офицеров ВСУ оказывают идущие в "режиме нон-стоп" огонь артиллерии, ракетные удары и авиационные атаки

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В своём интервью для издания The New York Times украинские бойцы рассказали о всепоглощающем ужасе встречи с российскими танками и артиллерийским валом огня ВС РФ, прохожящем в Бахмуте в "режиме нон-стоп".

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По словам украинских военных, российские танки являются им в постоянных ночных кошмарах, а наяву всё обстоит ещё гораздо хуже, когда каждый метр городской агломерации Артёмовска (Бахмута) находится под постоянным огнём артиллерийских батарей, ракетных налётов и авиаударов российских сил.





Украинский танк. Источник фото: rbk.ru





Солдат ВСУ так же рассказал, что военнослужащие украинской армии не могут бороться с армией России из-за дефицита ПТРК.

Немногим ранее МО РФ информировало, что на Донецкой ЛБС штурмовые группы российских сил смогли взять в ходе ожесточенного наступления северо-западную оконечность Бахмута в количестве одного квартала. Так во вспомогательных действиях участвовали десантные подразделения, оказывая огневую поддержку и усиливая фланговое давление на укрепрайоны ВСУ.

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В 2022 году 24 февраля глава РФ Владимир Путин рассказал, что решил начать спецоперацию для защиты населения Донбасса по просьбе руководителей ЛНР и ДНР.