Ракеты Storm Shadow воздушного базирования представляют большую опасность для России. Британские высокоточные боеприпасы, запускаемые с самолётов с дальностью пуска до 250 км, уже попали в Луганск - столицу ЛНР. Причём уже трижды.
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Даже в официальных публикациях, киевские чиновники обозначали, что российский Крым будет на регулярной основе обстреливаться дальнобойными комплексами.
Пока в мировой сети интернет отсутствует точное количество Storm Shadow, переданных Великобританией Украине, но следуя тексту островных СМИ и чиновников королевства, ВСУ пока что получили лишь небольшое количество таких авиационных боеприпасов.
Источник фото: topwar.ru
Правда анонимные телеграм-каналы утверждают, что это была "операция прикрытия", а на самом деле первая партия крылатых ракет по количеству просто "чудовищна". Согласно уточнённым данным, но всё ещё анонимным, украинская армия получила 400 единиц КР.
Интересная деталь: согласно некоторым данным, цели для потенциальных атак "подсказывает" служба внешнеполитической разведки Великобритании MI6.
Ходят слухи, что в Лондоне "прорабатывают" вопрос передачи усовершенствованных версий Storm Shadow с дальностью полёта от 290 км до 560 км в самых последних моделях реактивных снарядов.