ВСУ получили от МО Великобритании ракеты Storm shadow с радиусом действия в 300 километров. Согласно простой арифметике, такие ракеты, запущенные например с Херсона, смогут долететь до главной военно-морской базы в Севастополе и до Крымского моста. Немаловажным фактором можно посчитать и применение технологий частичной "невидимости" в корпусе реактивных снарядов, что может затруднить их перехват силами российского ПВО.
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Источник фото: rg.ru
И нужно держать в уме, что украинская власть давно мечтает разрушить Крымский мост и поразить Севастополь. Поэтому так сильно настаивало украинское властное лобби на передачу высокоточного дальнобойного вооружения непосредственно ВСУ. И теперь мечта наполовину сбылась, так как оружие уже получено.
Радиус пуска ракеты. Источник фото topcor.ru
Путём грубых подсчётов можно установить, что для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow не нужны западные самолёты, так как подобные ракеты можно разместить на подвесках и Су-24, который по-прежнему есть в наличии у ВВСУ.
Источник фото topcor.ru