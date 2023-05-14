Ответными действиями были поражены фронтовой бомбардировщик и сопровождавший его на задание истребитель Миг-29

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На сегодняшнем выступлении Игоря Конашенкова было сказано об обстреле крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow столицы Луганской Народной Республики - города Луганска, который случился вечером 12 мая вчера.

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При всём отрицании британских политиков, атаке подвергся объект гражданской инфраструктуры. В полседьмого по Москве воздушной атаке подверглась фабрика, выпускающая различные полимеры и комбинат перерабатывающий мясо. Из-за попаданий на территории перечисленных заводов возникло возгорание и были обрушены прилегающие дома. Есть пострадавшие среди мирных жителей.





Источник фото: google.com





Спустя непродолжительное время в ходе ответного шага были сбиты украинские самолёты, совершившие обстрел. Перехват совершила истребительная авиация ВКС РФ. Известно, что были поражены Су-24, обстрелявший гражданские объекты в виде двух заводов и МиГ-29, сопровождавший первого во время боевого задания.

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Правда атакованы были самолёты ВВСУ только вчерашнего инцидента, что случилось с самолётами ВСУ, нанесших утренние удары сегодня по Луганску - не сообщается.