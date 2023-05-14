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Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
Ответными действиями были поражены фронтовой бомбардировщик и сопровождавший его на задание истребитель Миг-29
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   На сегодняшнем выступлении Игоря Конашенкова было сказано об обстреле крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow столицы Луганской Народной Республики - города Луганска, который случился вечером 12 мая вчера. 

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   При всём отрицании британских политиков, атаке подвергся объект гражданской инфраструктуры. В полседьмого по Москве воздушной атаке подверглась фабрика, выпускающая различные полимеры и комбинат перерабатывающий мясо. Из-за попаданий на территории перечисленных заводов возникло возгорание и были обрушены прилегающие дома. Есть пострадавшие среди мирных жителей. 


Источник фото: google.com


   Спустя непродолжительное время в ходе ответного шага были сбиты украинские самолёты, совершившие обстрел. Перехват совершила истребительная авиация ВКС РФ. Известно, что были поражены Су-24, обстрелявший гражданские объекты в виде двух заводов и МиГ-29, сопровождавший первого во время боевого задания.  

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   Правда атакованы были самолёты ВВСУ только вчерашнего инцидента, что случилось с самолётами ВСУ, нанесших утренние удары сегодня по Луганску - не сообщается.

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#вкс рф #storm shadow
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