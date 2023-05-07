До этого момента самым жарким считается лето 2010-го года, когда было установлено четыре температурных рекорда в столичном мегаполисе

Согласно прогнозам синоптиков москвичи столкнутся с самым жарким летом за последние полтора века метеорологических наблюдений. По прогнозам синоптиков жаркие деньки в российской столице растянутся на невероятные долгих три месяца.

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Учёные сделали предположение, что температурный максимум в городе на Москва-реке будет составлять в некоторых особо жарких днях до 40°. Так же так называемый температурный армагеддон настанет не только в столичном регионе, но и в соседней Тульской области, Курской, Белгородской областях. Кроме того заметный зной будет чувствоваться в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.

На настоящий день в Москве считается самым жарким лето 2010-го года. На то время просто никто не верил, что столбик термометра сможет достичь показаний в +34 градуса. Ну и это тогда не было пределом, когда в июне и июле этого же года ртуть в датчиках температуры поднималась до показателей в +40 градусов. Такие показатели были достигнуты только в тени, не говоря уже о данных на открытых участках городских улиц.





Источник фото: regnum.ru





Также лето 2010-го принесло еще аж целых четыре температурных рекорда. Из-за критически высоких температур регион стал прибежищем для частых лесных пожаров, вследствие чего Москву накрыл непрекращающийся смог.

Жаркое лето не прошло бесследно для региона, когда вся Московская область погрузилась в экологический и экономический среднесрочный коллапс. Например, с середины августа был введён запрет на экспорт ржаных и пшеничных культур. А прилавки продуктовых магазинов зрительно опустели и из продажи на некоторое время исчезла греча. Цена же на хлеб, мясные и молочные продукты достигла небывалых высот.

Тогда было много пострадавших среди людей, больных хроническими заболеваниями.

Но всё это уже в далёком прошлом. А в настоящий момент в Москву пришло похолодание и ближайший ночью температура может опуститься до отрицательных значений.

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Интересный факт: а вот май 2013 года в столице выдался совсем не таким как сейчас, когда в середине месяца была достигнута "трансграничная" температура в +29 градусов выше нуля.