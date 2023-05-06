По сообщениям метеорологов в столицу России придут дожди, "северный" ветер и мокрый снег

С обращением включить отопление в Москве из-за наступающего похолодания к мэру Москвы Сергею Cобянину обратился первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

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Со слов депутата стало известно, что в ближайшие 7 дней в столицу России нагрянет холодная погода, а отопительный сезон в городе уже завершён. Гусев делает очевидные выводы, что значительное понижение температуры угрожает серьёзными последствиями здоровью и даже жизни жителей мегаполиса, резюмировал депутат.





Источник фото: ru.freepik.com

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Народный избранник высказал мнение, что возобновление отопления пусть и увеличит незапланированные расходы столичного бюджета, но по его ходатайству будет выделены соответствующие средства из Федерального бюджета для возмещения потерь перед правительством РФ.



По предупреждениям синоптиков в Московском регионе ожидается значительное понижение температуры, когда в город на Москва-реке ворвутся дожди, пронизывающий северный ветер и мокрый снег.



Интересная деталь: как только 28 апреля в Москве завершился отопительный сезон, спустя 4 дня ночью 1 Мая в Подмосковье были зафиксированы заморозки до -2,5 градусов.



По сообщениям метеорологов во второй половине мая воздух уже начнёт прогреваться до +20° и холода отступят.