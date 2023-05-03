В Чечне показали передовую снайперскую винтовку, кооперативно созданную с помощью чеченских инструкторов Российского университета спецназа и компании Bespoke Gun.
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Винтовка серии Raptor. Источник фото: bespokegun.ru
Само учебное заведение получит 17 высокоточных стрелковых комплексов, в число которых входит и разновидность так называемой болтовой винтовки, разработанной преподавательским составом снайперского факультета учебного центра, сообщает РИА Новости. Со слов старшего инструктора Асламбека Арсанукаева, данная винтовка изготовлена с помощью высокотехнологичного оборудования, тем самым наделяя высокоточный снайперский комплекс выдающимися стрелковыми характеристиками. И с этим утверждением трудно не согласиться: при помощи патронов Hornady 6,5 PRC энтузиасты высокоточной стрельбы на сверхдальние расстояния могут поразить человеческую мишень на дальностях до 1600 метров.
Патроны серии 6,5 PRC. Источник фото: longrangeonly.com
В презентации снайперского комплекса самое активное участие принимали глава Чечни Рамзан Кадыров и российский общественный деятель Виктор Бут, представляющий ЛДПР.