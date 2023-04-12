В вооружённые силы России поступят первые образцы дистанционно управляемого снайперского оружия, получившего название "Робоснайпер". Опытная эксплуатация начнётся в самое скорое время, сообщил информированный источник информационному агентству РИА Новости. Как сообщается предсерийные образцы будут задействованы в самой что ни на есть реальной обстановке (возможно подразумевается зона проведения российской спецоперации на Украине).
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Как сообщил анонимный источник, над созданием снайперского комплекса с дистанционным управлением в кооперативном режиме работали инженеры "Лобаев Роботикс" и "Конструкторского бюро интегрированных систем и предприятия". Оба подразделения являются структурными "дочками" группы компаний Lobaev.
Источник фото: topwar.ru
Стрелковый комплекс уже завершил стадию заводских стрельб, где показал отличные результаты. Осведомлённый источник не поделился тактико-техническими подробностями вооружения,но добавил, что основой для комплекса послужил перспективный модуль "Антимайдан-Рубеж".
Немногим ранее куратор, и по совместительству основатель фирмы Lobaev Arms Владислав Лобаев, озвучил другой проект компании - роботизированный комплекс против малоразмерных БПЛА. Разумеется с интегрированной снайперской системой. В потенциале механизм сможет уменьшить расход ракет сил ПВО, противоборствующих угроз с воздуха.