В самое ближайшее время разработку Lobaev Arms проверят в реальных условиях

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

В вооружённые силы России поступят первые образцы дистанционно управляемого снайперского оружия, получившего название "Робоснайпер". Опытная эксплуатация начнётся в самое скорое время, сообщил информированный источник информационному агентству РИА Новости. Как сообщается предсерийные образцы будут задействованы в самой что ни на есть реальной обстановке (возможно подразумевается зона проведения российской спецоперации на Украине).

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Как сообщил анонимный источник, над созданием снайперского комплекса с дистанционным управлением в кооперативном режиме работали инженеры "Лобаев Роботикс" и "Конструкторского бюро интегрированных систем и предприятия". Оба подразделения являются структурными "дочками" группы компаний Lobaev.





Источник фото: topwar.ru





Стрелковый комплекс уже завершил стадию заводских стрельб, где показал отличные результаты. Осведомлённый источник не поделился тактико-техническими подробностями вооружения,но добавил, что основой для комплекса послужил перспективный модуль "Антимайдан-Рубеж".

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Немногим ранее куратор, и по совместительству основатель фирмы Lobaev Arms Владислав Лобаев, озвучил другой проект компании - роботизированный комплекс против малоразмерных БПЛА. Разумеется с интегрированной снайперской системой. В потенциале механизм сможет уменьшить расход ракет сил ПВО, противоборствующих угроз с воздуха.