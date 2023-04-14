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Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
Снайперское противоборство осуществлялось на одном из херсонских "квадратов"
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   Российский меткий стрелок из передового снайперского комплекса DXL-5 "Опустошитель" сумел нейтрализовать снайперскую пару: корректировщика-наблюдателя и собственно армейского снайпера украинских сил. Как сообщает источник РИА Новости, противостояние военнослужащих произошло в районе херсонской линии боевого соприкосновения.

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   Как рассказал командир батальона "Сокол", DXL-5 имеет значительный вес и серьезный 12-миллиметровый калибр, но все эти качества с лихвой компенсируются прекрасной эффективностью. Так со слов офицера, подчинённый с этой винтовкой до шести раз меняет места своей "лёжки" во время ночной охоты.


Источник фото: нейросеть сбера


   Первые упоминания о наличии среди российских армейских снайперов двухдиапазонной винтовки DXL-5 "Опустошитель", имеющей возможность использовать как патроны отечественного производства, так и патроны альянса НАТО, появились в августе 2022 года.


Источник фото: lobaevarms.ru


   Одной из главных "фишек" нового стрелкового комплекса можно с уверенностью назвать демпфирующее устройство, значительно снижающее уровень отдачи и одномоментно повышающее точность. Благодаря этим двум факторам "Опустошитель" показывает выдающиеся результаты по качеству кучности попаданий: разброс у DXL-5 равен 0,5 угловой минуты, а жутко разрекламированной американской Barrett способен "выдать" свой лучший результат на уровне около 2 угловых минут.

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   Передовая отечественная винтовка способна "работать" на дальностях до 2300 метров.

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#опустошитель
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