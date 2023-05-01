Известно что в массированном ударе крылатыми ракетами принимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Прошедшей ночью силы стратегической авиации ВКС РФ в составе Ту-95МС произвели массированный ракетный удар по военным целям на территории Украины. Делая первичный анализ, можно предположить, что бомбардировщики дальней авиации сорвали ожидаемое контрнаступление ВСУ.



Представители украинского командования сообщили, что атака была проведена в два этапа, что интересно, последняя волна была наиболее ошеломляющей: в ней были задействовано не менее 15 воздушных машин. Но украинские пресс-офицеры сообщают, де, мол, было перехвачено 95% всех выпущенных крылатых ракет и барражирующих боеприпасов силами ПВО. Но имя толику критического мышления, такие оптимистичные заверения, мягко говоря, не соответствуют представшей картине.

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Ту-95МС. Источник фото: google.com

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Мощные разрывы прозвучали в нескольких областях: Одесском, Николаевском, Полтавском, Киевском и Сумском регионах. Громче всего было в Днепропетровской области в Павлограде, где по косвенной информации, КР Х-101 попали точно в железнодорожную "развязку" с эшелонами боеприпасов и тяжёлой техники для грядущего контрнаступления ВСУ.



В момент прилёта по железнодорожному узлу было поражено не менее 15 пусковых установок для зенитных ракет С-300. Так же были уничтожены боеприпасы. Именно грузовой вокзал Павлограда был логистическим хабом с которого техника и снаряды отправлялись в Краматорск, Бахмут и Славянск.

Известно, что в воздушном налёте принимали участие и дроны-камикадзе "Герань". Российские БПЛА накрыли позиции ВСУ в Харьковской области, откуда регулярно совершаются обстрелы российской Белгородчины.