Для обмана и истощения украинских ПВО, прикрывающих эшелоны с техникой и боеприпасами, использовалась связка из Гераней и крылатых ракет

Ночная атака по прифронтовым запасам украинской армии в Днепропетровской области значительно ограничила наступательные возможности ВСУ в анонсированном контрнаступлении.



В Павлограде находится железнодорожный узел, из-за своего удобства "идеально" подходящий для логистических операций по снабжению действующей украинской армии людскими резервами, боеприпасами и тяжёлой техникой. Не удивительно, что военное командование Украины избрало этот город, как удобный район для накопления ударного кулака и средств поддержки в грядущем контрнаступлении. Возросшие количественно и качественно, объёмы железнодорожных перевозок были мигом замечены российской разведкой и данные об этом переданы соответствующим инстанциям. Последующий шаг был лишь делом времени и "техники". Прямо говоря, российские генералы просто дожидались когда в городе соберётся необходимое количество резервных ресурсов для идеальной атаки.

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Источник фото: newsru.com

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И именно в такой момент произошёл ошеломительный воздушный налёт, где в качестве "ударной силы" в совместной кооперации выступили российские крылатые ракеты X-101 и дроны-камикадзе "Герань".



Интересная деталь: тихоходные Герани (в сравнении конечно же с ракетами) выманили на себя и одновременно истощили украинское ПВО, прикрывающее замаскированные склады, а "поставили точку" в блестяще спланированной операции крылатые ракеты.



С украинской стороны сообщается, что российские ракеты никуда "не попали", а сдетонировало некондиционное ракетное топливо.