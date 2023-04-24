По текущим планам в этом году из стен завода своим ходом выедет порядка 50 тыс. автомобилей

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

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Фирма "Москвич" рассказала, что на фабрике бренда, имеющего богатые традиции и давнюю историю, заработал главный конвейер. Запуск основной производственной линии является новой вехой в развитии завода, сообщает пресс-служба "Москвича".

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На текущий момент сборка автомобилей осуществляется на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров, и теперь общая производительность цеховой сборки выросла на 200%. Следующим производственным этапом станет подготовка к запуску мелкоузловой сборки.





Источник фото: mentoday.ru





Кроме того, основная производственная линия позволяет нарастить количество операционных действий на действующем производстве, добавить процессы сварки и покраски, в режиме быстродействия вносить любые модификации и привлекать местных снабженцев и поставщиков.

В планах на 2023 год руководство компании рассчитывает собрать не менее 50 тыс. автомобилей по технологии крупноузловой сборки. Из этого числа не менее 10 тыс. автомобилей будут оснащены электродвигателем.

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В 2024 году ожидается текущие показатели увеличить вдвое, до 100 тыс. выпускаемых автомобилей в год, в том числе 20 тыс. электромобилей.