Важную, а главное очень приятную новость принес "в клювике" Сергей Собянин, сделав знаменательное заявление во время форума "Сделано в России". Директор фабрики Дмитрий Пронин лишь резюмировал амбициозные планы выпустить более 50 000 машин в течение следующего года. Но вот все остальные автомобильные нюансы покрыты мраком тайны и незнания...
реклама
Так некоторые инсайдеры предполагают что на заводе будут выпускаться автомобили китайской же JAC Motors, среди них - модель Evolute. Приятного мало, что вместо своих разработок мы вынуждены использовать чужое, но в оправдание хочется сказать, что будет не просто замена "вывески", а полноценная крупноузловая сборка, где вместо целой машины будет приходить "каркас" в виде кузов+салон, а вот все остальные важные агрегаты будут монтироваться на Москвиче, в том числе двигатель и трансмиссия.
Второй подводный камень - слишком оптимистичная оценка в 50 000 выпускаемых автомобилей. Ведь в текущей ситуации не очень верится что весь "запас" готовых машинок будет выкуплен. Спасти положение может государственная поддержка, как самого производителя, так и гражданского покупателя.
Но есть и приятные новости: будут сохранены рабочие места, а это на минуточку - двухтысячный коллектив, который через год (в 2024-ом) готовится взять новые производственные вершины в 100 000 автомобилей.