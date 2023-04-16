В контрнаступлении будут участвовать вся украинская армия: от обычных штурмовиков до ввода в бой тяжелых Леопардов

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Украинское военное командование решило применить особую военную тактику, разделенную на три этапа-волны. Такой подход к грядущему контрнаступлению довольно необычен, замечает военный журналист Борис Джерелиевский.

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Первый этап в представлении эксперта будет похож на массированную атаку неподготовленной в достаточной мере украинской пехоты, причём "отягощает" участь наступавших предполагаемое слабое артиллерийское сопровождение. А под массированностью подразумевается атака на всей линии боевого соприкосновения. Где от Марьинки до Васильевки украинские военнослужащие будут искать возможность нащупать брешь в оборонительных порядках российской армии и перебрасывать туда подкрепление.





Источник фото: ura.ru





Второй волной-навалом пойдут подразделения, вооружённые лёгкой бронетехникой, так называемыми техничками - пикапами с тяжёлыми пулеметами. Для своеобразной тактики эпохи времён гражданской войны у ВСУ уже есть в запасе 2 000 таких автомобилей повышенной проходимости.

И наконец, третья финальная стадия, где тяжелым тараном в линии разрыва устремятся западные танки типа ОБТ Leopard и Challenger.

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Но из-за слабой подготовки личного состава, участвующего в попытках прорыва, упор делается на живую силу, а не на западную технику. Но такой подход наиболее вероятно, приведёт к тотальному провалу, резюмирует эксперт.