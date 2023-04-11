В Марьинке ни на час ни на минуту не стихают боестолкновения, где российская армия продолжает освобождение населённого пункта. Именно из этого района проводятся постоянные обстрелы Донецка. Но с каждым новым днём это сделать сложней, благодаря мужеству и настойчивости наступающих ВС РФ. В сети появились кадры на которых во время боя за Марьинку российский танк получил прямое попадание либо ракеты, либо противотанкового снаряда, но его броня выдержала удар.
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Источник фото: defendingrussia.ru
В результате лобового попадания в передней части танка загорелось и получили повреждение элементы оптики. Но тяжело бронированная машина продолжала двигаться. Скорее всего удар отразил комплект динамической защиты Т-72Б3.
От авторов видео стало известно, что после перемещения бронетехники с линии огня украинских военных, отважный экипаж танка продолжил выполнять боевую задачу. После боя машина вернулась на базу.
"Герой статьи" является улучшенной версией танка Т-72Б. Т-72 с литерой "Б3" начали выпускать в 2011 году. Бронированная машина защищена системой динамической защиты типа "Реликт", решетчатыми модулями, повышающими выживаемость танка при обстреле кумулятивными снарядами.