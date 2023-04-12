Помимо этого, военнослужащий Украины сравнил противостояние в городе с игровыми видами спорта, где резко высказался об ожиданиях насчёт удержания города

Солдат украинской армии, находящийся в одном из районов Бахмута рассказал, что городская агломерация перепахана вдоль и поперёк, и оборона развалин практически бессмысленна, сообщает тематический портал "Военное обозрение".

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Специализированное издание транслирует позицию некоторых военнослужащих ВСУ, рассказывающих о ситуации в Бахмуте (Артёмовске) как о неспокойной, в особенности если за окнами ночь, когда артиллерийские расчёты ВС РФ начинают "ночную симфонию" обстрелов украинских позиций в районе спортивного сооружения "Авангард" и зданий железнодорожного вокзала.





Источник фото:rbk.ru





Когда же вопрос коснулся будущего контрнаступления, то один из украинских бойцов сделал сравнение с игровым видом спорта футболом, где назвал текущее противостояние "вовсе не спортивной игрой".

Так же солдат вновь коснулся работы российской артиллерии, где как только украинские военнослужащие занимают какой-либо дом или здание для обороны, в это строение сразу же "прилетает".

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Подвел итог беседе солдат ВСУ утверждениями, что вокзал ещё "под Украиной", город не находится в окружении, а приказ оставить свои позиции в Бахмуте и отойти на запасные - не поступал.