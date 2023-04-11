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Бойцы ВСУ просят организовать выход с позиций в Бахмуте или они покинут позиции "самостоятельно"
Ультиматум был предъявлен собственному командованию во избежание "ненужных потерь" со стороны украинских военнослужащих
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   Украинские военнослужащие принимают меры по отступлению из Бахмута из-за потенциального попадания в плотное кольцо. Начальствующий состав украинских подразделений, увязнувших в обороне городской агломерации, в режиме постоянных докладов доводит до сведения вышестоящих чинов ВСУ о скором котле, который могут организовать штурмовики ЧВК "Вагнера".

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   Согласно информации с украинской стороны, "музыканты" медленно, но неумолимо сокращают кольцо окружения и в активном режиме перемалывают огневые точки с помощью самоходной техники, артиллерийских расчётов и тактического приёма охват. 

   В докладных записках на имя войскового руководства, офицеры украинских подразделений передают данные, согласно которым если темп наступления "вагнеровцев" сохранится, то уже к последним числам апреля, части ВСУ могут попасть в два огневых мешка в районе улиц Леваневского и Чайковского. Разумеется, что вырваться из таких клещей будет затруднительно, либо отход будет возможен с учётом больших потерь, подразумевают командиры обороняющиеся стороны.


Источник фото: дзен-канал Царьград


   В особо трудном положении попали взводные и ротные части 241-й ТрО, 125-й ТрО украинских сил.

   Если данные подразделения не получат операцию прикрытия для возможно отхода с позиций, то военнослужащие вышеперечисленных формирований осуществят отход "самостоятельно" до окончания апреля. 

   Вышестоящее командование ВСУ решило прислушаться и попыталось организовать прикрывающий маневр посредством танков 93-й механизированной бригады. Но войсковая операция окончилась неудачно: эвакуационная команда нарвалась на упреждающий огонь артиллерийских подразделений ВС РФ, где свою роль сыграл "Краснополь".

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   К настоящему времени город на 80% находится под контролем союзных сил Министерства обороны РФ и ЧВК "Вагнер".

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#всу #бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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