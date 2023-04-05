Украинские военнослужащие сами залили в сеть ролик, на котором замечательно видно их непростое положение

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Бахмут с каждым новым днём из понятия "Крепость ВСУ" превращается в понятие "непреодолимая ловушка для ВСУ". Теперь вся ярость боёв сместилась на западную оконечность Артёмовска, где штурмовые группы "музыкантов" непрерывными волнами и с хирургической точностью приданной артиллерии в безостановочном режиме конвейера вытесняют украинские силы. Вместе с классической ствольной артиллерией поддержку "Оркестру" оказывают и мобильные группы установок РСЗО, совсем не давая ВСУ "отдышаться".

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Источник фото: rbk.ru





Так на залитом в мировую паутину видеокадрах хорошо заметно как украинские позиции накрывается шквалом огня российской артиллерии. Заснять артиллерийский навал смогли сами бойцы ВСУ, находящиеся на значительном удалении от обстреливаемых позиций. Но и для них оборона города не похожа на "лёгкую прогулку". Так как центральная часть Бахмута уже находится в "огневых клещах", когда центральный массив простреливается кинжальным огнём с двух направлений. У украинских бойцов остаётся лишь шанс спастись, если непрерывно укрываться в подвальных помещениях.

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На текущий момент "базовые" промышленные и административные здания города уже удерживаются "Вагнером". ВСУ потеряли контроль над районной администрацией, судом, городской прокуратурой и горсоветом. Уже известно, что передовые части "музыкантов" добрались до ж/д станции Бахмут-1.