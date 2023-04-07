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Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
Бои за группу зданий железнодорожной инфраструктуры города продолжаются с прошлой пятницы
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   "Музыканты" сегодня с боями смогли пробиться к главному железнодорожному вокзалу Бахмута. Такие данные были получены Юрием Подолякой со ссылками с мест от Марата Хайруллина, осуществляющего журналистскую деятельность в Артёмовске.

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   Минувшей ночью наземные операторы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль площадь примыкающую к Храму Всех Святых, и с прошлой пятницы осуществляя штурм под прикрытием огневого вала артиллерии, пытаются взять наступательными действиями и местный вокзал.


Источник фото: aif.ru


   Но для ВСУ "не всё кончено", избежать потенциального окружения украинским военнослужащим можно будет с попытками перегруппировки и отступления на запасную оборонительную позицию (1), с попытками удержать узлы обороны в зонах (1,3, 4, 5). К тому же, совсем непросто для российских сил будет взять прямым штурмом местные высотки, в изобилии своём встречающиеся в центральном районе. 


Источник фото: topcor.ru


   Правда для вагнеровцев есть и "запасной вариант": методом флангового обхвата воплотить тот самый котёл для местной украинской группировки.

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   Немногим ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что по его мнению потеря Бахмута для ВСУ приближает разгром всех украинских сил на Донбассе, и дабы избежать такой негативной ситуации, им придётся отойти за Днепр.

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#бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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Magnum79
22:35
Мы это уже проходили. СССР уничтожали свои ракеты, а пендосы свои складывали. А потом хоп - и нет договора. И ракет наших нет. Спасибо.
Кремль положительно отнесся к идее Лукашенко уничтожить всё ядерное оружие
Waramagedon
22:32
война не закончилась бы, а отложилась. Любая территория с бандерами обязательно нападёт. никто никому ничего не отдаст. Слишком много крови пролито за эти земли.
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
Китя.
22:31
Да ладно. война была и на суши и на воде.
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Китя.
22:30
Так Янки купили у индейцев Америку за мешок пшеницы. а потом всех индейцев истребили. за все хорошее.
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Николай Кулешов
22:29
Да Гитлер и не смог бы добраться до Америки через океан, и тем более захватить
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Китя.
22:24
Америка да помогала в ВОВ. Потому что если СССР пал. То следующая была Америка. потому что Гитлер хотел всемирное господство.
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
Николай Кулешов
22:17
Люди вы считаете что война это благо для вас? И что вы получили за год?по фантазируйте у себя в голове
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
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