"Музыканты" сегодня с боями смогли пробиться к главному железнодорожному вокзалу Бахмута. Такие данные были получены Юрием Подолякой со ссылками с мест от Марата Хайруллина, осуществляющего журналистскую деятельность в Артёмовске.
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Минувшей ночью наземные операторы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль площадь примыкающую к Храму Всех Святых, и с прошлой пятницы осуществляя штурм под прикрытием огневого вала артиллерии, пытаются взять наступательными действиями и местный вокзал.
Источник фото: aif.ru
Но для ВСУ "не всё кончено", избежать потенциального окружения украинским военнослужащим можно будет с попытками перегруппировки и отступления на запасную оборонительную позицию (1), с попытками удержать узлы обороны в зонах (1,3, 4, 5). К тому же, совсем непросто для российских сил будет взять прямым штурмом местные высотки, в изобилии своём встречающиеся в центральном районе.
Источник фото: topcor.ru
Правда для вагнеровцев есть и "запасной вариант": методом флангового обхвата воплотить тот самый котёл для местной украинской группировки.
Немногим ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что по его мнению потеря Бахмута для ВСУ приближает разгром всех украинских сил на Донбассе, и дабы избежать такой негативной ситуации, им придётся отойти за Днепр.