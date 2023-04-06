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По сети интернет распространяется видеоролик, снятый украинскими военнослужащими с корпуса бронированной машины, с трудом передвигающиеся по размокшей грунтовой дороге в сторону Бахмута.

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Просматривая видео, можно заметить что по обочине грязевой реки, "официально" называемой дорогой, разбросаны обгоревшие корпуса броневиков и автомобилей ВСУ, часть из которых вполне исправна, но своими силами не способных выбраться из грязевого болота и потому брошенными своим экипажем.





Источник фото: google.com





Из-за ранней весны логистические маршруты для Бахмутского гарнизона украинской армии практически превращены в сложнопреодолимую полосу препятствий естественного характера. Теперь привезти свежее пополнение и боеприпасы и в обратном направлении вывезти раненых - это "настоящий квест на выживаемость" для всех водителей украинской техники.

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В Бахмуте (Артёмовске) ни на минуту не стихают бои и операторы ЧВК "Вагнера" такими трудными метрами, но без остановок, продолжают вгрызаться в украинские оборонительные линии и шаг за шагом движутся только вперёд. К настоящему моменту по информации с самой гущи боев неосвобождённой остаётся лишь западная часть города.