По сети интернет распространяется видеоролик, снятый украинскими военнослужащими с корпуса бронированной машины, с трудом передвигающиеся по размокшей грунтовой дороге в сторону Бахмута.
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Просматривая видео, можно заметить что по обочине грязевой реки, "официально" называемой дорогой, разбросаны обгоревшие корпуса броневиков и автомобилей ВСУ, часть из которых вполне исправна, но своими силами не способных выбраться из грязевого болота и потому брошенными своим экипажем.
Источник фото: google.com
Из-за ранней весны логистические маршруты для Бахмутского гарнизона украинской армии практически превращены в сложнопреодолимую полосу препятствий естественного характера. Теперь привезти свежее пополнение и боеприпасы и в обратном направлении вывезти раненых - это "настоящий квест на выживаемость" для всех водителей украинской техники.
В Бахмуте (Артёмовске) ни на минуту не стихают бои и операторы ЧВК "Вагнера" такими трудными метрами, но без остановок, продолжают вгрызаться в украинские оборонительные линии и шаг за шагом движутся только вперёд. К настоящему моменту по информации с самой гущи боев неосвобождённой остаётся лишь западная часть города.