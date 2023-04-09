Как сообщают ряд российских телеграм-каналов, украинская бронетанковая группа попала под огонь передовых управляемых снарядов 152-миллиметрового калибра "Краснополь".
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Два украинских Т-64БВ были поражены во время марша механизированных батальонов рядом с железнодорожными путями станции "Бахмут-2".
Два остальных танка получили серьёзные повреждения во время применения корректируемых снарядов и в нерабочем состоянии были оставлены своими экипажами.
Источник фото: militaryarms.ru
Как сообщается, засёк маршрут предполагаемого отступления другой пары танков российский разведывательный воздушный аппарат "Орлан-30" рядом с улицей Чайковского в Бахмуте. После чего координаты украинского Т-80БВ были переданы штурмовой противотанковой группе, где "Краснополь" вывел из строя бронированную машину. Повреждённый танк не смогли эвакуировать и оставили.
Как сообщает российское Министерство обороны, с начала спецоперации на Украине поражено 8593 танка и различных БМП, в том числе и иностранного производства.
По неподтверждённой пока что информации, украинский гарнизон Бахмута осуществляет массовый выход с осаждённого города.