В Бахмуте для украинских военнослужащих ситуация сложилась таким образом, что дабы не попасть в формирующийся котёл украинские бойцы начали отходить с позиций в городе. Такие данные приводят проукраинские источники как среди военных экспертов, так и бойцов ВСУ на местах.
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Как сообщается в докладном документе военной направленности ВСУ, штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" волна за волной вводят усиленные отряды, тем самым создавая непосредственную угрозу для тех, кто не успеет отойти из пока что оперативного окружения. В центральной застройке Бахмута "музыканты" отодвинули линию фронта на несколько кварталов вперёд.
Источник фото: google.com
На улице Горбатова украинское командование приняло единственно правильное решение, отведя всех украинских военнослужащих с этой зоны: иначе классический котёл.
Под покровом прошлой ночи в город прибыло большое количество пополнения "оркестрантов", что создало угрожающую обстановку для ВСУ в районе улиц Бахмутская и Спартаковская. Не легче украинским формированиям и в районе стадиона "Авангард", где тремя клиньями бойцы "Вагнера" идут только вперёд.
Интересная деталь: украинские разведчики сообщают, что "ночное пополнение" Вагнера вооружено приборами ночного видения и тепловизорами, что кратно уменьшает способности ВСУ сопротивляться ночью.