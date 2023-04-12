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"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
Оборона для бахмутского гарнизона стала чрезвычайно тяжелой и время непростых решений для украинской армии уже наступило
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   Военнослужащие украинской армии в Бахмуте стали писать алармистские сообщения о непростой ситуации в городе, где прямо сказали, что украинская оборона еле-еле справляется, пока что справляется...

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   Так СМИ Украины, транслирующие в тексте текущую ситуацию в этом донбасском городе, подтверждают опасения бойцов ВСУ, где прямо называют, что эти семь дней для украинской армии в Бахмуте ситуация стала заметно ухудшаться без положительных прогнозов даже в вероятностной плоскости. 

   Так в одном из проукраинских телеграм-каналов, несмотря на всю браваду с оттенком лёгкой пропаганды, признали успехи российских сил, ведущих наступление в Бахмуте. Где написали, что украинская оборона смогла выиграть "ещё один день". 


Источник фото: lenta.ru


   Но вот интересный триггер: спустя 10 минут появилось сообщение в той же группе с совершенно другим эмоциональным оттенком. 

   Теперь безвестный украинский спикер из военнослужащих ВСУ сообщает: подписчикам телеграм-канала нужно быть готовым к разным новостям из Бахмута (Артёмовска). Где боец прямо заявил - "Не воздвигайте себе розовых замков", бойцы держащие укрепрайоны в Бахмуте, уже давно "не строят" розовых крепостных стен. 

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   Отбрасывая всю эту аллегорию можно констатировать: бойцы от солдата до офицерского состава украинской армии уже подготавливают себя морально к отходу из города. И время предполагаемого исхода исчисляется парой недель.

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#всу #бахмут
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