Военнослужащие украинской армии в Бахмуте стали писать алармистские сообщения о непростой ситуации в городе, где прямо сказали, что украинская оборона еле-еле справляется, пока что справляется...
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Так СМИ Украины, транслирующие в тексте текущую ситуацию в этом донбасском городе, подтверждают опасения бойцов ВСУ, где прямо называют, что эти семь дней для украинской армии в Бахмуте ситуация стала заметно ухудшаться без положительных прогнозов даже в вероятностной плоскости.
Так в одном из проукраинских телеграм-каналов, несмотря на всю браваду с оттенком лёгкой пропаганды, признали успехи российских сил, ведущих наступление в Бахмуте. Где написали, что украинская оборона смогла выиграть "ещё один день".
Источник фото: lenta.ru
Но вот интересный триггер: спустя 10 минут появилось сообщение в той же группе с совершенно другим эмоциональным оттенком.
Теперь безвестный украинский спикер из военнослужащих ВСУ сообщает: подписчикам телеграм-канала нужно быть готовым к разным новостям из Бахмута (Артёмовска). Где боец прямо заявил - "Не воздвигайте себе розовых замков", бойцы держащие укрепрайоны в Бахмуте, уже давно "не строят" розовых крепостных стен.
Отбрасывая всю эту аллегорию можно констатировать: бойцы от солдата до офицерского состава украинской армии уже подготавливают себя морально к отходу из города. И время предполагаемого исхода исчисляется парой недель.