Оборона для бахмутского гарнизона стала чрезвычайно тяжелой и время непростых решений для украинской армии уже наступило

Военнослужащие украинской армии в Бахмуте стали писать алармистские сообщения о непростой ситуации в городе, где прямо сказали, что украинская оборона еле-еле справляется, пока что справляется...

реклама

Так СМИ Украины, транслирующие в тексте текущую ситуацию в этом донбасском городе, подтверждают опасения бойцов ВСУ, где прямо называют, что эти семь дней для украинской армии в Бахмуте ситуация стала заметно ухудшаться без положительных прогнозов даже в вероятностной плоскости.

Так в одном из проукраинских телеграм-каналов, несмотря на всю браваду с оттенком лёгкой пропаганды, признали успехи российских сил, ведущих наступление в Бахмуте. Где написали, что украинская оборона смогла выиграть "ещё один день".





Источник фото: lenta.ru





Но вот интересный триггер: спустя 10 минут появилось сообщение в той же группе с совершенно другим эмоциональным оттенком.

Теперь безвестный украинский спикер из военнослужащих ВСУ сообщает: подписчикам телеграм-канала нужно быть готовым к разным новостям из Бахмута (Артёмовска). Где боец прямо заявил - "Не воздвигайте себе розовых замков", бойцы держащие укрепрайоны в Бахмуте, уже давно "не строят" розовых крепостных стен.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Отбрасывая всю эту аллегорию можно констатировать: бойцы от солдата до офицерского состава украинской армии уже подготавливают себя морально к отходу из города. И время предполагаемого исхода исчисляется парой недель.