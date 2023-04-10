Для удержания Бахмута (Артёмовска) в пригородные районы были переброшены элитные подразделения украинской армии

Операция по освобождению Бахмута не останавливается ни на минуту. Штурмовики, участвовавшие в зачистке городской агломерации донбасского города полностью верифицируют данные, что в сам населённый пункт с направления Часова Яра командование ВСУ перекидывает элитные отряды украинской армии, имеющие цель удержать районы, контролирующие выезды из города. Это части улиц Юбилейная и Чайковского, переходящие в широкие автострады Часова Яра и Константиновки.

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Ни капельки не отдыхают и "оркестранты", сумевшие взять под свой контроль ключевые узлы в Бахмуте. Это спортивные объекты стадионов "Авангард" и "Металлург", где подразделения ВСУ не смогли выдержать стремительного штурма и откатились на запасные оборонительные позиции дальше ж/д станции Бахмут.





Источник фото: bloknot.ru





Успешные наступательные действия позволили сократить текущую линию фронта, что в дальнейшем значительно облегчит штурмовые маневры.

Между тем российские ДРГ уже вошли в западную оконечность города для доразведки узлов обороны и огневых точек, после чего обнаруженные объекты накрываются ураганным огнём приданных сил артиллерии и бронетехники.

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После того как стало слишком призрачной надежда на удержание Бахмута (Артёмовска) в руках ВСУ, украинские силы уже оборудуют оборонительные линии и огневые точки в самом Часовом Яре. Средства авиаразведки уже обнаружили появление тяжелой военной техники в городской застройке города.