Лётчику российского истребителя удалось за один боевой вылет нанести поражение двум вертолётам Ми-24 и одному штурмовику Су-25, принадлежащих украинским ВВС. Такие данные привело Министерство обороны в ходе своей беседы с журналистами.
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Со слов непосредственного участника событий, пилота того самого Су-27 Алана Датиева, он время осуществления протокола воздушного патрулирования ЛБС, на своих радарах обнаружил де неопознанные сигнатуры, в последствии оказавшимися двумя украинскими вертолётами Ми-24. После чего выполнил последовательный алгоритм мероприятий по нейтрализации воздушной угрозы: то есть пошёл на сближение, вышел на атаку и огневое поражение, рассказал пилот.
Источник фото: sila-rf.ru
В то же время при патрулировании другого участка фронтовой полосы, пилот идентифицировал целых 3 самолёта Су-25 украинских ВВС. Для создания перевеса в свою сторону, Датиев выполнил необходимые в таких случаях маневры и два Су-25 решили вернуться на свою базу, но оставшийся Су-25 решил навязать воздушный бой, где в ходе очного противостояния был сбит. Как подвёл итог российский лётчик: "3:0 в мою пользу".