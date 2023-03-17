Сергей Шойгу наградил пилотов истребителей Су-27, остановивших нарушение беспилотным летательным аппаратом американской принадлежности MQ-9, границ проведения российской спецоперации. С таким сообщением выступила пресс-служба российского Министерства обороны.
реклама
До самого инцидента с разведывательно-ударным дроном до всех заинтересованных сторон были доведены сведения о недопустимости нарушения воздушных границ зоны проведения российской спецоперации, сообщается так же в пресс-релизе.
Источник фото: mk.ru
Воздушный инцидент с дроном, способным нести управляемое ракетное вооружение, произошёл во вторник 14 марта. Как сообщало первоначально европейское командование Вооружённых сил США, сокращённо USEUCOM, истребитель Су-27 российской принадлежности при совершении манёвра воздушного перехвата затронул своим крылом винт БПЛА, после чего последний рухнул в район международных вод Чёрного моря. Российское Минобороны заявило, что самолёт не использовал вооружение и не совершал контакт с американским дроном.
В среду, спустя сутки, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американские власти "забывают" о том, что некоторые районы Чёрного моря находятся в ограниченном статусе для полётов из-за проведения спецоперации по защите Донбасса.
После уже координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби объявил такие ограничения незаконными и США продолжат выполнять разведывательные миссии над Черным морем.
На это ответил Дмитрий Медведев, являющийся заместителем председателя Совета безопасности, что не надо проводить "церемонии" для американцев, но военные контакты между странами сохранять надо.