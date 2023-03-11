Источник из силовых российских ведомств рассказал занимательную историю об отечественном ракетном вооружении: так ракета Р-37М зафиксировала свою поражающую способность на уровне, близком к единице. Проще говоря один украинский самолёт - одна российская ракета, резюмировал собеседник.
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Со слов респондента, такое ракетное вооружение использовалось в зоне проведения российской спецоперации по разновариантным воздушным объектам с самолётов-носителей Су-35С, МиГ-31БМ и самых новейших образцов истребительной авиации России - самолётов 5-поколения Су-57
Су-57. Источник фото: ferra.ru
О "всеядности" ракеты говорит тот факт, что с помощью Р-37М "приземлялись" истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М украинских ВВС, разномастные вертолёты и беспилотники, например турецкие "Байрактары". Не спасало от поражения ракетой и выполнение украинскими пилотами элементов высшего пилотажа.
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Ближайшей "родственницей" ракеты Р-37М является ракета класса "воздух-воздух" - РВВ-БД, являющиеся экспортным вариантом своей старшей "сестры".
Пуск РВВ-БД. Источник фото: militaryrussia.ru
Ракета Р-37М способна поражать воздушные цели на удалении до 300 километров, с возможностью вариации поражения высоты цели от 50 метров до 25 километров; при этом скорость перехватываемого объекта может достигать 6 Махов. Иначе говоря Р-37М - самая что ни на есть гиперзвуковая.
Помимо этого, благодаря своей особой "начинке", данная ракета способна поражать и вражеские ракеты, а также цели, защищенные средствами радиоэлектронного подавления.