Банкир из Киева Владимир Яценко объявил конкурс на создание БПЛА, способного долететь до Москвы и приземлиться на Красной площади 9 мая 2023 года. Выигравший участник получит значительный денежный приз.
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Финансовый магнат, решивший после начала российской спецоперации на Украине инвестировать средства в создание беспилотных аппаратов, посулил крупные денежные инвестиции. Так фирма или конструкторское бюро, осуществившие посадку БПЛА на знаменитую площадь российской столицы, тем самым выполнив условия конкурса, должны получить 20 млн. гривен, с последующим вкладыванием в модернизирование соответствующего дрона и введение его в серийный запуск.
Источник фото: youtube.com
Интересная деталь: крылья воздушного средства должны быть с нанесённым лозунгом "Во славу Украине".
Украинские военные специалисты и эксперты считают, что ничего нет несбыточного и невероятного в условиях конкурса, и возможность беспрепятственного приземлиться украинскому беспилотному аппарату на кремлёвскую брусчатку не считается "из ряда вон выходящей" вероятностью. Причина же в позитивном настрое таких людей кроется в том, что часть дронов долетала до Подмосковья.
Мечты мечтами, но как это поможет справиться с пожалуй самым лучшем в мире московским ПВО?