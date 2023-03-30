На Украине заявили о скором появлении в военном арсенале дальних ударных дронов. Как сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, беспилотник, работы над которым скоро закончатся, будет способен пролететь не менее 3000 километров. А на текущий момент, в целом, украинская промышленность смогла произвести тысячи беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и целевого назначения: от разведывательных до ударных.
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Кроме того на своей личной странице в одной из соцсетей, высокопоставленный служащий заявил о неком явлении в скором будущем "роя украинских дронов имени Матиаса Руста", прикрепив к своему сообщению черно-белое фото самолёта, ставшего известным на весь мир - немецкого пилота.
Источник фото: ru.wikipedia.org
Неизвестно, что конкретно имел в виду украинский секретарь СНБО, опубликовав историческую фотографию, но целью лётчика по заявлениям последнего, было "создать мост" между условным Западом и Советским государством.
По непроверенной пока что информации, на Западе, в частности в Германии, дооборудывают ещё советский Ту-141 "Стриж", способный ещё и без современных модификаций пролететь не менее 1000 километров на "советском наследии". И как раз такие аппараты с современной начинкой могут значительно превысить дальность полёта своего оригинального технического паспорта.