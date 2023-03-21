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Российский пограничник c помощью обычного автомата смог сбить украинский БПЛА "Валькирия"
Происшествие, оказавшиеся фатальным для украинского БПЛА, произошло в Брянской области
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   Сейчас практически невозможно представить современный конфликт без использования беспилотных летательных средств. БПЛА применяются в качестве разведчиков, артиллерийских наводчиков, ударных единиц по позициям или по бронетехнике. Вооружённые силы России постоянно атакуют военные цели ВСУ и критическую инфраструктуру с помощью знаменитых барражирующих боеприпасов "Герань".

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   А украинские милитарные формирования пытаются применить против дронов-камикадзе комплексы стрелкового оружия. Но объективных результатов по факту успешности применения с помощью автоматов и прочих ружей по воздушным целям - не найти.


"Валькирия". Источник фото: gagadget.com


   А вот российский пограничник с помощью личного оружия, то есть обыкновенного автомата, смог поразить и так же успешно сбить украинский БПЛА "Валькирия", сообщает телеграм-каналы.

   Важная деталь: с помощью меткого огня российский воин поразил винтовой механизм беспилотника на расстоянии около 600 метров. После чего дрон рухнул на землю. В дальнейшем поисковая группа обнаружила летательный аппарат, бывший без взрывчатки. 

   Технические характеристики БПЛА "Валькирия": максимальная высота полёта - 2 км, максимальная скорость - до 110 км/ч, дальность горизонтального полёта - не более 35 километров, а время в полёте - около 2 часов. Данный дрон изготавливается на Украине с 2015 года, но со слов создателя летательной техники - данный беспилотник "невозможно" сбить, кроме как используя зенитную ракету. Что, как мы видим, совершенно не так.

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#бпла &quot;валькирия&quot;
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