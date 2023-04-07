Накануне прошла встреча лидеров двух государств: со стороны Европы был Эмманюэль Макрон, а со стороны принимающей страны Си Цзиньпин. Интересная деталь: государственная беседа продлилась чуть больше 30 минут собственно самих переговоров между руководителями стран.
реклама
Но совсем нетрудно догадаться, что французский президент собирался отправиться в Китай не ради короткой беседы, а ради предельно конкретных шагов, которые по задумке Эмманюэля Макрона мог бы выполнить председатель КПК - Си Цзиньпин. Всё это должно было пройти в рамках "перетягивания" позиции по российско-украинскому военному конфликту китайской стороны на сторону Европы и США.
Источник фото: google.com
Китай в лице своего руководителя должен был отказаться от поддержки России, но самое главное - никакой военной помощи Кремлю. Но рассматривая такой короткий промежуток беседы, где большая часть времени ушла на соблюдение дипломатического протокола и работу переводчиков, с наибольшей вероятностью можно предположить, что пекинский вояж Эмманюэля Макрона окончился ровно ничем, а в Париже его ждёт не встреча восторженных граждан, а гнев манифестантов, протестующих против пенсионной реформы и непростое экономическое положение всей пятой республики.