Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
иноСМИ: Украина готовит 40-тысячную "Гвардию наступления" для контратаки российской армии
О формировании новых штурмовых бригад рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

   Сейчас официальные власти Украины занимаются рекрутированием и обучением "Гвардии наступления" состоящей из 40 тыс. человек для ударного натиска на российскую линию обороны. О новом формировании рассказало агентство Reuters.

реклама

   В интервью для информационного агентства руководитель министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что восточноевропейская республика имеет значительный мобилизационный потенциал. Согласно его выкладкам, в новую структуру готовы влиться экс-полицейские, люди без опыта (военного) и украинские женщины. 


Источник фото: ianed.ru


   И продолжая тему "невероятного" контрнаступления, Reuters выдали данные, что от этого стратегического шага официальный Киев ждёт больших результатов. Но по некоторым предположениям, анонсированная операция может оказаться провальной, вследствие чего украинские формирования ждут большие потери и незавидные поражения. И если так и случится, то уверенность в долгосрочной "победе" развеется как у жителей Украины, так и у условного объединённого Запада. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   На сейчас тот самый Запад сильно устал от противостояния на Украине. Часть элит Европы, как и США утверждают, что властным структурам Украины нужно не контрнаступление, а заключение мирных переговоров, даже с утратой территорий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#гвардия наступления
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
4
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
11
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
28
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
7
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
9
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
21
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
11
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
9
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
1
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
31
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Тим Кук пояснил, кому и зачем могут потребоваться устройства дополненной реальности
+
Thermalright представила AIO системы охлаждения Frozen Prism в белоснежном исполнении WHITE ARGB
+
Портативная консоль ASUS ROG Ally будет в два раза быстрее Steam Deck при мощности 35 Вт
+
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
5
Apple приостанавливала производство процессоров M2 из-за сокращения спроса на компьютеры Mac
1
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
12
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
5

Популярные статьи

Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
206
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
18
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
3
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
4
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+
Интервью с представителями компании Elverils
+

Сейчас обсуждают

antej90
01:09
Чтобы написать шелл скрипт в линукс надо иметь ученую степень, прочитать тонну манов (наверняка устаревших) на английском, ради команды, которая бывает нужна раз в год/месяц и в следующий раз ты уже и...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Aaa
00:59
такое впечатление что они там уже, работают
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Сергей Vorvort
00:57
Совет один и очень простой: покупайте Radeon с максимальным объёмом памяти и будет вам счастье на долгие годы.
6 простых советов для геймеров, позволяющий выбрать видеокарту с максимальным жизненным циклом
4erT
00:43
А после добавить "Новая игра++". За отдельную плату, само собой.
В God of War Ragnarok появился популярный режим «Новая игра+»
TeXtremeT
00:40
Встройка в 5600Г топ, игр не сильно требовательных столько, что не переиграть))) Помянем графонорабство современности
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
Николай Тищенко
00:37
Решили упразднить одни из лучших труб в своей линейке. Оригинальный подход к оптимизации. На GT2 MEE глобалка так и не вышла?
Realme отказывается от линейки смартфонов Master Explorer Edition
Trent Lane
00:33
не знаю насчёт торентов, купил в стиме. У меня 12700к+4090, и ни разу не видел "подождите". Зато, несмотря на то, что игра в 4к даёт 80-100фпс, вижу совершенно отвратительные рывки камеры. Посмотрел в...
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
Enigma
00:30
Просто многие не понимают что делать дальше.
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
A224
00:29
да ладно уже, не отмазывайтесь. сколько можно позориться. скажите честно "нунешмогла"
Квест-директор Cyberpunk 2077 дал понять, что из игры убрали метро и бег по стенам «не просто так»
Enigma
00:28
Линукс для меня ни когда не станет заменой винды. 1) Я беру любую программу не задумываясь, без напряжения устанавливаю ее на виндоус и начинаю ее использовать. С Линукс чаще всего это какие то пробле...
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем