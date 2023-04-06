О формировании новых штурмовых бригад рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

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Сейчас официальные власти Украины занимаются рекрутированием и обучением "Гвардии наступления" состоящей из 40 тыс. человек для ударного натиска на российскую линию обороны. О новом формировании рассказало агентство Reuters.

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В интервью для информационного агентства руководитель министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что восточноевропейская республика имеет значительный мобилизационный потенциал. Согласно его выкладкам, в новую структуру готовы влиться экс-полицейские, люди без опыта (военного) и украинские женщины.





Источник фото: ianed.ru





И продолжая тему "невероятного" контрнаступления, Reuters выдали данные, что от этого стратегического шага официальный Киев ждёт больших результатов. Но по некоторым предположениям, анонсированная операция может оказаться провальной, вследствие чего украинские формирования ждут большие потери и незавидные поражения. И если так и случится, то уверенность в долгосрочной "победе" развеется как у жителей Украины, так и у условного объединённого Запада.

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На сейчас тот самый Запад сильно устал от противостояния на Украине. Часть элит Европы, как и США утверждают, что властным структурам Украины нужно не контрнаступление, а заключение мирных переговоров, даже с утратой территорий.