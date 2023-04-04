Так постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что украинская армия подготовилась к контрнаступлению. Причём американский административный работник "отводит" украинским вооружённым силам на это примерно несколько недель.
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Почему высокопоставленные лица из США подталкивают Украину к наступлению, доподлинно неизвестно, но скорее всего, что пока нет наступления - "нет и помощи". Именно такими действиями (контрнаступательными) и объясняется дальнейшая целесообразность предоставления Украине военной помощи.
Американские БТР и британский ОБТ Challenger-2 на Украине. Источник фото:google.com
Что интересно, где ВСУ могут попытаться выбрать так называемую основную линию предполагаемого удара. От вполне логичных по военной логике ударов в зоне Запорожского направления, до предельно сложной задумки попытаться форсировать Днепр и продвинуться в сторону Мелитополя. И наиболее "фантастические" варианты предпринять попытки зайти на территорию РФ.
Правда украинские официальные лица никуда не торопятся: согласно их мнению, совершить контрнаступление "прямо сейчас" мешают непроходимые грунтовые дороги и поля из-за погоды и "недостаточность военной техники" от Запада.