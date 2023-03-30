Обещанные и переданные Украине словацкие истребители МиГ-29, уже проходят службу в зоне российской спецоперации. О таком факте рассказала заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюкова, во время своего выступления в Национальном совете республики. Со слов чиновницы, истребители находятся в Харьковской области.
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О том, что Украина получит от Словакии 13 истребителей советского производства, было заявлено ранее. И первые 4 МиГ-29 уже находятся в распоряжении украинских ВВС.
Источник фото: rbk.ru
По сообщениям военных экспертов информационно-консалтинговой компании Defense Express, словацкие МиГи не совсем "советские", так как они прошли "процедуры обновления" ещё в 2000-х годах. На реактивные машины смогли установить электронные системы, систему навигации и наблюдательные мониторы западного образца.
Остальные 9 истребителей словацких ВВС украинская армия получит в ближайшие недели, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь.
Немногим ранее истребители МиГ-29 передать Украине пообещала Польша. Но оказалось что это коснётся не всего парка советских самолётов, наличествующих у ВВС республики, а лишь некоторых машин.